Lieselotte Reznicek erobert im Moment die Herzen vieler Fans! Die Berlinerin ist nämlich eine von Heidi Klums (48) Schützlingen bei Germany's next Topmodel. Nach Barbara Radtkes Rauswurf ist sie zudem die älteste Kandidatin im Kampf um den Titel: Aber auch mit 66 Jahren macht die sympathische Musikerin bei Fotoshootings und auf dem Catwalk eine gute Figur. Was ist eigentlich Lieselottes Beauty-Geheimnis? Jetzt gewährte die Berlinerin einen Blick in ihre Kosmetiktasche...

In der gestrigen GNTM-Folge zeigten sich Heidi und die Harper's-Bazaar-Chefredakteurin Kerstin Schneider total begeistert von Lieselottes jugendlichem Auftreten. Natürlich wollten die beiden Mode-Expertinnen wissen, was die Kandidatin für ihr frisches Äußeres tut. "Ich interessiere mich schon immer für die Zusatzstoffe in den Cremes – aber es gibt Birken-Creme", erklärte die 66-Jährige am Rande des Cover-Shootings und schilderte genauer: "Birken-Creme konserviert automatisch, da muss man nichts reinmachen."

Aber nicht nur äußerlich strotzt Lieselotte vor Jugendlichkeit – auch ihre Ausstrahlung ist jung geblieben! Schon in der vergangenen GNTM-Folge hatte Heidi in den höchsten Tönen von dem Best-Ager-Model geschwärmt. "Auch wenn du 80 oder 90 bist, wirst du immer noch diesen jungen Esprit in dir haben. Das ist das, was ich so an dir liebe", hatte die Chefjurorin betont.

ProSieben / Sven Doornkaat Kerstin Schneider und Heidi Klum bei "Germany's next Topmodel"

Instagram / lieselotte.gntm22.official Lieselotte Reznicek bei der Berlin Fashion Week, 2022

Getty Images Lieselotte Reznicek auf der Fashionshow von Marcel Ostertag, März 2022

