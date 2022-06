Er wurde auf frischer Tat ertappt! Julian Claßen (29) und Bibi Claßen (29) galten als das Traumpaar. Denn die beiden kennen sich bereits seit ihrer Jugend und verbrachten rund 13 Jahre lang zusammen, davon waren sie sogar fast vier verheiratet. Doch im vergangenen Mai bestätigten die YouTube-Stars ihre Trennung, was für einen riesigen Schock bei ihren Freunden und Fans sorgte. Seither ist das Liebesleben der beiden stark in den Fokus gerückt – aber ist Julian etwa bereits wieder vergeben?

In Wuppertal wurde der zweifache Vater nun mit einer anderen Frau gesichtet. Auf dem Bild in der Instagram-Story der Lokalseite Wuppertal Aktuell sieht man Julian durch das Luisenviertel der Stadt spazieren, während er die Hand einer unbekannten Frau hält. Der komplett in schwarz gekleidete YouTuber ist deutlich auf dem Foto erkennbar, seine Begleitung dreht dem Paparazzo allerdings den Rücken zu. Doch eine Sache ist ganz sicher: Bei der Frau handelt es sich definitiv nicht um Bibi! Denn die Unbekannte wirkt deutlich größer als Julians Ex und hat außerdem braune lange Haare.

Hat der Papa von Emily und Lio (3) bereits mit der Mutter seiner Kinder abgeschlossen? Denn bereits Ende Mai konnte man feststellen, dass der 29-Jährige seinen Ehering abgelegt hat! Auch seine Verflossene ist wieder in festen Händen und datet den Manager Timothy Hill.

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Sohn Lio

Instagram / julienco_ Julian Claßen, Influencer

Instagram / julienco_ Emily, Julian und Lio Claßen

