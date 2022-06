Auf Unter uns-Fans kommen schwere Zeiten zu! Die beliebte Vorabendserie erfreut bundesweit jeden Abend ein großes Publikum. Die Zuschauer fiebern mit den Glücks- und Leidensmomenten der Figuren mit – und viele altgediente Rollen sind kaum mehr aus der Daily wegzudenken. Doch ab und zu heißt es auch im Serien-Leben Abschied nehmen – wie auch jetzt: Denn ein Urgestein verlässt "Unter uns" bald völlig unerwartet.

Achtung SPOILER! Wer nicht wissen will, wie es bei "Unter uns" weitergeht, sollte hier nicht weiterlesen!

Wie Bild jetzt unter Berufung auf interne Kreise berichtete, wird Luca Maric (56) die Sendung in diesem Jahr verlassen. Seit acht Jahren schlüpft der Schauspieler inzwischen in die Rolle des sympathischen Robert Küpper – der ganz plötzlich einem Herzinfarkt erliegen wird. "Erst vor wenigen Tagen haben wir seine Beerdigung gedreht. Es war sehr emotional, einige Schauspieler haben sogar echte Tränen vergossen", verriet die Quelle dem Blatt.

Eine Weile bleibe Luca seinen Fans in der Daily jedoch noch erhalten: Da die Szenen so weit im Voraus gedreht werden, werde die letzte Folge mit ihm erst im Herbst zu sehen sein. Der Exit deutet sich bislang allerdings noch nicht an und dürfte viele Zuschauer aus heiterem Himmel treffen.

TVNow/ Stefan Behrens Tabea Heynig und Luca Maric bei "Unter uns"

privat Schauspieler Luca Maric

TVNOW / Stefan Behrens Luke (Jakob Graf) und Robert (Luca Maric) bei "Unter uns"

