Dramatische Unter uns-Szenen! Dass sich Robert (Luca Maric, 55) und Luke (Jakob Graf, 37) nicht ausstehen können, ist den Fans der Daily mittlerweile bekannt. Seit der Weltenbummler mit der Todesnachricht von Irene (Petra Blossey, 64) nach Deutschland gekommen ist, ist sich der Handwerker sicher, dass Luke etwas mit ihrem Tod zu tun hat. Weil er mittlerweile weiß, dass der Bruder von Nika (Isabelle Geiss) vor einigen Jahren seinen Vater ermordet hat, wird seine Vermutung erneut bestätigt. Jetzt kommt es wieder einmal zur Konfrontation – und die Situation artet komplett aus. Achtung Spoiler!

In einem RTL-Clip, in dem Luca und Jakob zum Stunt-Dreh begleitet werden, ist zu sehen, dass sich die Männer einen wilden Kampf liefern. Nachdem Robert den vermeintlichen Mörder seiner Frau entführt, gefesselt und geknebelt hat, kann der sich offenbar befreien und flüchten. Auf einem alten Fabrikgelände stürzen sich die zwei schließlich aufeinander und schlagen sich die Fäuste um die Ohren. Plötzlich ist dann zu sehen, wie sie durch eine geöffnete Bodenluke in einen dunklen Schacht fallen. Wer wird den Kampf um Leben und Tod gewinnen? Das können die Fans in der Folge am Mittwoch sehen.

Doch wie sind die gefährlichen Szenen überhaupt entstanden? Nachdem Jakob zunächst behauptet hat, alle seine Stunts selbst zu machen, muss er am Ende doch zugeben: "Viele von den Stunts wurden auch von professionellen Stunt-Leuten gemacht, die auch dafür versichert sind, das durfte ich als Schauspieler nicht." Alles, was erlaubt ist, versuche der 37-Jährige in der Regel aber selbst zu machen.

Anzeige

TVNOW / Stefan Behrens Jakob Graf als Luke bei "Unter uns"

Anzeige

TVNOW / Stefan Behrens Luca Maric als Robert bei "Unter uns"

Anzeige

TVNOW / Stefan Behrens Luke (Jakob Graf) bei "Unter uns"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de