In den vergangenen Tagen machte Rafael Nadal (36) vor allem mit niedlichen Gerüchten von sich reden! Nachdem Fotos aufgetaucht sind, auf denen der Bauch seiner Frau María Francisca Perelló gewölbt aussieht, vermuteten zahlreiche Fans, dass der Tennisspieler erstmals Vater wird. Und tatsächlich bestätigte der erfolgreiche Sportler diese süßen Spekulationen jetzt höchstpersönlich: Rafael und seine María erwarten wirklich zum ersten Mal Nachwuchs!

Laut Hello! habe sich Rafael jetzt bei einer Pressekonferenz auf Mallorca erstmals zu den Schwangerschaftsgerüchten geäußert – und diese höchstpersönlich bestätigt. "Wenn alles gut geht, werde ich Vater", betonte der 36-Jährige bei der Veranstaltung. Genauere Details zu der Schwangerschaft oder seinem ungeborenen Kind gab der 14-fache French-Open-Sieger allerdings nicht bekannt.

Außerdem ist es für Rafael eine totale Seltenheit, private Details mit der Öffentlichkeit zu teilen! "Ich bin es nicht gewohnt, über mein Privatleben zu sprechen. Wir leben ruhig und unauffällig", merkte der Tennisspieler an. Und das will er wohl auch nach der Geburt seines Kindes weiterhin so beibehalten. "Ich erwarte nicht, dass sich mein Leben dadurch sehr verändern wird", fügte er nämlich hinzu.

Anzeige

Fundacion Rafa Nadal via Getty Images Rafael Nadal und María Francisca Perelló an ihrem Hochzeitstag im Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Rafael Nadal bei den French Open 2021 in Paris

Anzeige

Getty Images Rafael Nadal bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de