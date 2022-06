So lange dauert es auch gar nicht mehr! The Voice of Germany ist eine der beliebtesten Castingshows Deutschlands. So gingen bereits ziemlich erfolgreiche Musiker aus dem TV-Format heraus – unter anderem Max Giesinger (33) und Michael Schulte (32). Aber auch die Jury kann sich immer wieder sehen lassen. Dieses Jahr nehmen Stefanie Kloß (37), Mark Forster (39), Rea Garvey (49) und Peter Maffay (72) auf den Drehstühlen Platz. Jetzt ist auch bekannt, wann die neue Staffel beginnt!

Wie ProSieben nun verkündete, geht die Sendung schon in rund zwei Monaten wieder los. Am 18. August läuft die erste Folge auf ProSieben und die zweite bereits einen Tag später auf Sat.1. "Die Blind Auditions von 'The Voice of Germany' starten dieses Jahr so früh wie nie zuvor", meinte der Senderchef Daniel Rosemann.

Die vergangenen Jahre führten Thore Schölermann (37) und Lena Gercke (34) durch die Show. Doch auch das ändert sich. Die erste Germany's next Topmodel-Gewinnerin wird in der kommenden Staffel von Melissa Khalaj (33) ersetzt. Sie kennt sich mit dem Format bestens aus, denn sie moderierte bereits The Voice Kids.

