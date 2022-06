Daniela Katzenberger (35) will sich keine Choreografie vorschreiben lassen! Die Goodbye Deutschland-Bekanntheit ist aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Zusammen mit ihrer Familie hat die gebürtige Pfälzerin sogar eine eigene Show und sorgt für ordentlich Unterhaltung. Nachdem sie vergangenes Jahr zusammen mit ihrem Mann Lucas Cordalis (54) bei The Masked Singer zu sehen war, fragen sich viele Fans, wann der nächste Bühnenauftritt folgt. Viele Zuschauer wünschen sich Dani bei Let's Dance. Promiflash verriet sie, warum sie die Anfrage dafür immer wieder ablehnt.

"Ich bekomme schon seit 14 oder 15 Jahren jedes Jahr die Anfrage für 'Let's Dance'", erzählte die Kultblondine im Gespräch mit Promiflash. Allerdings falle das Format für sie aktuell allein schon wegen des enormen Zeitaufwands raus. Das harte Training müsse erst einmal in den Alltag eingebunden werden. "Wenn es gut läuft, geht es drei Monate – dann kann man nichts anderes machen", betonte die Mutter einer Tochter. "Dafür muss man sich wirklich Zeit nehmen und darf auch kein Problem damit haben, öffentlich getadelt zu werden", hielt sie fest. Gerade Juror Joachim Llambi (57) ist immerhin bekannt dafür, gerne mal an den Promitänzern herumzunörgeln.

Die öffentliche Kritik ist aber nicht das größte Problem für Dani. Sie glaubt vielmehr, dass sie sich nicht daran gewöhnen könnte, sich an eine strikte Schrittfolge zu halten. "Ich tanze gerne meinen eigenen Takt – im Leben wie auch beim richtigen Tanzen. Ich habe keinen Bock, mich unterzuordnen. Ich möchte meine eigenen Tanzschritte tanzen – so wie ich sie will", witzelte sie.

Instagram / lucascordalis Sänger Lucas Cordalis und seine Ehefrau Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im September 2021

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Unternehmerin

