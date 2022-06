Joana Kesenci ist bereit für den nächsten Schritt. Die 21-Jährige wurde 2019 durch ihre Teilnahme an der beliebten Castingshow DSDS berühmt. Die Sängerin mit aramäischen Wurzeln kam bis ins Finale und sicherte sich den dritten Platz. Die damals 17-Jährige veröffentlichte nach der Show ihre erste Single. Jetzt ist sie wieder bereit für ein neues Abenteuer: In einem Statement heißt es, dass sich Joana verlobt hat!

Laut einer Pressemitteilung ist Joana Kesenci seit Ende Mai verlobt und hat aus diesem Anlass eine große Party in ihrem Heimatort Gronau gefeiert. Ihren Verlobten Julian möchte die Sängerin im nächsten Jahr in Hamburg heiraten. Die Sängerin macht aus ihrer Beziehung kein Geheimnis – auf ihrem Instagram-Profil sieht man das junge Paar gemeinsam viel unternehmen.

Doch nicht nur privat scheint es bei Joana rundzulaufen. Die 21-Jährige veröffentlichte am 3. Juni ihren neuen Song "Me Time", in dem es darum geht "Zeit für sich selbst zu nehmen". Joana verriet außerdem, dass es in dem Lied darum geht, "einfach das zu machen, worauf man gerade Lust hat".

Joana Kesenci

Joana Kesenci

Joana Kesenci

