Magersucht: Kevin Yanik und Kathi haben eine ambulante Hilfe

Sie haben sich Hilfe geholt. Bei Are You The One? fanden Katharina Wagener (27) und Kevin Yanik zusammen. Mittlerweile sind sie sogar verlobt und haben einen gemeinsamen Sohn. Doch ihr großes Liebesglück wird von Kathis Magersucht auch mal auf die Probe gestellt. So hatten sie aufgrund ihrer Krankheit bereits eine Krise – haben aber wieder zusammengefunden und scheinen total glücklich zu sein. Eine ambulante Hilfe unterstützt Kathi und Kevin bei dem Umgang mit der Magersucht.

Die Turteltauben sprachen mit Promiflash bei der Eröffnung der Bellucci Bar in Berlin über das Thema. Kevin gab dabei intime Einblicke in seine Beziehung mit Kathi. "Jemand kommt, spricht mit uns, hilft uns im Alltag, damit umzugehen. [...] Wir halten zusammen und das ist schön und gut, aber es gibt Phasen, in denen ich als Partner nicht weiß, was ich tun soll", räumte die TV-Bekanntheit ein. So sei es seine Idee gewesen, sich Hilfe zu holen.

Er habe bereits gelernt, dass er Kathis Partner sei und nicht ihr Therapeut: "Ich wollte ihr immer helfen und das hat sie unter Druck gesetzt. Aber wir haben es sehr gut unter Kontrolle", verriet er im weiteren Interview mit Promiflash. Kevin wolle nicht, dass es erneut zu einer Krise kommt, weswegen sie kontinuierlich aneinander arbeiten. "Wir genießen unser Leben", schloss er ab.

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Katharina Wagener mit ihrem Sohn Leonardo

Instagram / kevinyanik Kevin Yanik im Juni 2022

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik

