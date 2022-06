Nach Diagnose: Justin Bieber wurde erstmals wieder gesichtet

Es ist das erste Mal, dass Justin Bieber (28) in der Öffentlichkeit gesichtet wurde, seit er seine Erkrankung öffentlich machte. Der Sänger leidet an dem Ramsay-Hunt-Syndrom. Dadurch ist seine rechte Gesichtshälfte gelähmt. Nachdem er diese schockierende Nachricht mit seiner Community teilte, zog der Musiker sich zurück. Jetzt wurde Justin erstmals wieder in der Öffentlichkeit gesichtet – mit seiner Ehefrau Hailey Bieber (25) an seiner Seite.

Paparazzi lichteten das Ehepaar am Flughafen von Los Angeles ab. Zuvor hatten die beiden auf den Bahamas geurlaubt, dort hatte Justin sich auf seine Genesung konzentriert. Auf den Fotos, die Mail Online vorliegen, werden der "Ghost"-Interpret und die Unternehmerin vom Rollfeld gefahren. Dabei wich der Frauenschwarm seiner Hailey nicht von der Seite. Beide waren in entspannte Outfits gehüllt.

Erst Mitte Juni hatte Hailey sich optimistisch in Hinblick auf Justins Gesundheitszustand geäußert. "Er fühlt sich viel besser und offensichtlich war es eine sehr beängstigende und zufällige Situation, die passiert ist, aber er wird wieder völlig gesund werden", plauderte die 25-Jährige im Interview mit "Good Morning America" aus.

