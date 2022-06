Zum 17. Geburtstag: Neues Porträt von Prinzessin Alexia

Prinzessin Alexia Laurentien (17) feiert ihren Ehrentag! Die hübsche Niederländerin ist die mittlere Tochter von König Willem-Alexander (55) und seiner Frau Königin Máxima (51). Bereits seit ihrer Geburt steht die Teenagerin im Licht der Öffentlichkeit und wurde quasi von der Welt dabei beobachtet, wie sie heranwuchs. Inzwischen ist der Royalnachwuchs stolze 17 Jahre alt – und pünktlich zum Geburtstag der Prinzessin wurde ein neues Porträt veröffentlicht!

Auf dem offiziellen Instagram-Account der niederländischen Königsfamilie wurde am Samstag das neue Bild der jungen Prinzessin veröffentlicht. Etwas verträumt schaut Alexia darauf in die Luft, ihre roten Haare sind leicht gelockt. Zu dem Schnappschuss heißt es nur knapp: "Prinzessin Alexia feiert heute ihren 17. Geburtstag." Unter dem Beitrag sammelten sich innerhalb kürzester Zeit zahlreiche Glückwünsche für das Geburtstagskind.

Für ihre 17 Jahre muss Alexia aber schon recht viel Verantwortung für sich selbst übernehmen. Denn seit 2021 besucht die Beauty das World College of the Atlantic in Wales, einige Flugstunden entfernt von ihrer Heimat. An der Schule macht Alexia ihr internationales Abitur.

Instagram / koninklijkhuis Ariane, Alexia, Königin Máxima, König Willem-Alexander und Catharina-Amalia der Niederlande

Getty Images Prinzessin Alexia im Juli 2021

RVD – Z.M. de Koning Prinzessin Alexia der Niederlande an ihrem ersten Schultag im UWC Atlantic College

