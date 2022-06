Bei Laudatio auf P. Diddy: Kanye West scherzt über Ex Kim

Kanye West (45) verteilte erneut einen Seitenhieb an seine Ex Kim Kardashian (41). Nach knapp sieben Jahren Ehe trennte sich die Reality-TV-Darstellerin vergangenes Jahr von dem Rapper. Dieser teilt seit dem Liebes-Aus regelmäßig gegen die Mutter seiner vier Kinder und ihren neuen Partner Pete Davidson (28) aus. Auch bei den BET Awards erlaubte sich Kanye nun einen Scherz auf Kims Kosten – und das, obwohl er eigentlich seinen Freund P. Diddy (52) ehren wollte.

Während der 45-Jährige am Sonntagabend eine Laudatio auf den Musiker hielt, verpackte er einen kleinen Seitenhieb an seine Ex in dem Lobgesang auf P. Diddy. "Ich frage ihn auch heute noch um Rat. Er inspiriert mich bei so vielen meiner Entscheidungen [...]. Die Wahl meiner Frau. Und hier sind wir nun – danke dafür", zitierte unter anderem HollywoodLife den "Stronger"-Interpreten.

Kim hingegen widmete Kanye nur eine Woche zuvor ein paar liebe Zeilen zum Vatertag. "Danke, dass du der beste Vater für unsere Babys bist und sie so sehr liebst. Alles Gute zum Vatertag, Ye!", schrieb die Unternehmerin zu einem Schnappschuss des Musikers mit ihren vier gemeinsamen Kindern in ihrer Instagram-Story.

Getty Images Kanye West bei den BET Awards, 2022

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West im Februar 2020 in Beverly Hills

Instagram / kimkardashian Kanye West mit seinen Kindern Psalm, North, Chicago und Saint

