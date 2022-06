Bei royalem Treffen: Jill Biden stilsicher im roten Kostüm

Jill Biden (71) kann auch mit royalen Ladys mithalten! Die Frau des US-amerikanischen Präsidenten Joe Biden (79) hat schon in der Vergangenheit bewiesen, dass sie als First Lady auch in Sachen Mode zu punkten weiß. Auf dem Cover der Vogue strahlte sie die Betrachter selbstsicher in einem eleganten Blumenkleid an. Aktuell mischt sich Jill aber nicht unter die Partnerinnen anderer Politiker, sondern begegnete bei einem Termin unter anderem der spanischen Königin Letizia (49). Dort beeindruckte sie in einem stilsicheren Zweiteiler.

Während ihr Mann dem G7-Gipfel in Bayern beiwohnt, ist seine Frau zum Königspalast Zarzuela in die Nähe von Madrid gereist. Dort wurde sie von der royalen Dame höchstpersönlich empfangen. Auf Bildern posieren die 71-Jährige und Letizia nebeneinander und lachen glücklich in die Kamera. Während die Königin sich für ein schwarzes Kleid mit Punkten entschied, setzte Jill auf Farbe: Die US-Amerikanerin trug bei dem Treffen ein knallrotes, hochgeschlossenes Kostüm mit Knopfleiste.

Lange muss die First Lady aber nicht ohne ihren Mann durch Europa reisen – schon am Dienstag soll auch der Präsident nach Spanien kommen, um dort am 29. und 30. Juni am Nato-Gipfel teilzunehmen.

Anzeige

Getty Images Jill Biden und Königin Letizia in Spanien

Anzeige

Getty Images Königin Letizia und die US-amerikanische First Lady Jill Biden

Anzeige

Getty Images Joe Biden beim G7-Gipfel in Bayern, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de