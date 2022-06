Ohne Papa: Tom Parkers (†) Tochter Aurelia feiert Geburtstag

Sie muss diesen Tag leider ohne ihren Papa feiern. Tom Parker (✝33) verlor Ende März seinen Kampf gegen einen Hirntumor. In dieser schweren Zeit stand ihm seine Frau Kelsey Parker zur Seite – das Paar war über zehn Jahre zusammen! Der The-Wanted-Sänger hinterlässt neben seiner Partnerin auch zwei kleine Kinder – die zweijährige Aurelia Parker und den einjährigen Bodhi Parker. In ein paar Tagen wird der älteste Nachwuchs drei Jahre alt – Mama Kelsey schmiss für Aurelia jetzt schon eine Geburtstagsfeier!

In ihrer Instagram-Story teilte die 32-Jährige paar Einblicke von der Party. Wie auf den Aufnahmen zu sehen ist, war es jedoch keine gewöhnliche Feier. Kelsey wollte für ihre Tochter den Tag so schön wie möglich gestalten und ließ sich was Besonderes einfallen: Mit den Disney-Prinzessinnen Elsa und Cinderella sang Geburtstagskind Aurelia ihre Lieblingslieder. Passend zum Motto gab es ein großes Märchenschloss und das richtige Outfit. Die Kleine strahlte in einem rosafarbenen Prinzessinnenkleid mit Rüschen.

Kelsey verriet in der Talkshow Steph's Packed Lunch, dass sie nach Toms Tod noch vor Herausforderungen stehe. Aber auch Töchterchen Aurelia hat ihre Schwierigkeiten damit, dass ihr Vater nicht mehr da ist: "Bodhi hat keine Ahnung, aber Aurelia hat viel mehr damit zu kämpfen, weil sie so aufmerksam ist."

Instagram / aureliaroseparker Aurelia Rose Parker, Tochter von Tom Parker

Instagram / tomparkerofficial Tom Parkers Kinder Aurelia Rose und Bodhi Thomas im Dezember 2021

Instagram / being_kelsey Tom und Kelsey Parker mit Tochter Aurelia

