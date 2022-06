Herausforderung als Zweifach-Mama: Hat Anna Hofbauer Angst?

Blickt Anna Hofbauer (34) optimistisch in die Zukunft? Im November 2019 brachte die einstige Bachelorette ihren ersten Sohn Leo zur Welt. Inzwischen erwarten sie und ihr Partner Marc Barthel (32) schon den zweiten gemeinsamen Nachwuchs. Die Schwangerschaft genießt die Blondine in vollen Zügen. Doch schon in Kürze wird ihr Baby das Licht der Welt erblicken. Promiflash verriet Anna nun: Hat sie Angst vor der Herausforderung mit zwei Kindern?

Bei der Ernsting's family Fashion Show in Hamburg plauderte die 34-Jährige mit Promiflash über ihr künftiges Leben als Zweifach-Mama. "Ich glaube, das ist ganz normal, sich Gedanken zu machen, wie man beiden Kindern gerecht wird. Wie wird das sein?", räumte sie ein. Doch Anna will es einfach auf sich zukommen lassen. "Ich bin total entspannt. Das haben so viele Frauen vor mir geschafft, ich werde das auch schaffen", ist sich die gebürtige Bayerin sicher.

Auch ihr Sohn Leo freut sich bereits tierisch auf sein Geschwisterchen und ist schon jetzt ein stolzer großer Bruder. "Er guckt immer, ob das Baby wach ist, ob es schläft, will jeden Abend fühlen. Es ist total süß", schwärmte Anna.

Instagram / anna_hofbauer.official Marc Barthel und Anna Hofbauer, Schauspieler

Instagram / anna_hofbauer.official Anna Hofbauer mit ihrem Sohn Leo

Instagram / anna_hofbauer.official Marc Barthel und Anna Hofbauer mit Söhnchen Leo, August 2021

