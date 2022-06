Nach langer Pause: Cameron Diaz startet neues Filmprojekt!

Cameron Diaz (49) ist wieder am Start! Die Schauspielerin hat in ihrer Karriere an einigen Megaproduktionen mitgewirkt und mit zahlreichen großen Hollywoodstars zusammengearbeitet. In den vergangenen Jahren hat sich die US-Amerikanerin aber aus dem Filmbusiness zurückgezogen – im Jahr 2014 stand sie zum letzten Mal für einen Streifen vor der Kamera. Nachdem sie ihre Pause für Familienzeit mit ihrem Mann und ihrer kleinen Tochter genutzt hatte, steht jetzt aber endlich Camerons Comeback bevor.

Jamie Foxx (54) teilte auf Twitter ein Video, das ein Telefongespräch zwischen ihm und der Blondine dokumentiert. "Cameron – ich hoffe, du bist nicht sauer, dass ich das aufgenommen habe – aber jetzt gibt es kein Zurück mehr", witzelte er und fügte für alle neugierigen Fans hinzu: "Cameron und ich sind 'Back in Action' – das ist unser neuer Netflix-Film." Für ihre Rückkehr hätte sich die 49-Jährige wohl keinen besseren Filmtitel aussuchen können.

Allerdings scheint die "3 Engel für Charlie"-Darstellerin etwas aus der Übung zu sein – und ist deswegen ziemlich aufgeregt, aus dem Film-Ruhestand zurückzukehren. "Ich weiß nicht wirklich, wie es geht", äußerte sie. Daraufhin schaltete Jamie niemand Geringeres als Footballstar Tom Brady (44) hinzu, der ihr Tipps in Sachen Rücktritt vom Rücktritt geben wollte.

Getty Images Jamie Foxx, Schauspieler

Getty Images Cameron Diaz, November 2014

Getty Images Tom Brady, Footballer

