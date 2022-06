Kaum erkannt: Joe Manganiello total schmal bei Premiere

Joe Manganiello (45) hat sich in den vergangenen Jahren ganz schön verändert. Seit mehr als 20 Jahren ist der in Pittsburgh geborene Schauspieler nun schon im Filmbusiness tätig. Vielen Fans wird der Hottie noch durch seine Darstellung des Big Dick Richie in Magic Mike im Gedächtnis sein. Damals verzauberte er die Kinogänger nicht nur mit seinen dunklen Haaren, sondern auch mit seinem durchtrainierten Körper. Doch auf neuen Bildern ist der Darsteller kaum wiederzuerkennen: Total schmal posierte Joe nun bei der "Moonhaven"-Premiere.

Auf Bildern des Events sieht der True Blood-Star wie eine deutlich schlankere und schmalere Version seiner selbst aus. Von seinen stählernen Muskeln scheint nicht mehr viel übrig zu sein. Auch im Gesicht ist Joe die körperliche Veränderung anzusehen – seine Züge wirken wesentlich kantiger als noch vor ein paar Jahren. Bei der Premiere ist der US-Amerikaner allerdings bester Laune. So lässt sich Joe beispielsweise lächelnd mit seinen Co-Stars Dominic Monaghan (45) und Emma McDonald ablichten.

Ob sein schlaksiger Look etwas mit seiner neuen Rolle in "Moonhaven" zu tun hat? Erste Eindrücke der Science-Fiction-Serie versprechen jedenfalls, dass die Fans eine ganz neue Seite an Joe kennenlernen werden. Auf Ausschnitten aus der ersten Staffel ist der 45-Jährige nämlich mit einem kurzen Irokesenschnitt und grimmigem Gesichtsausdruck zu sehen. Sein Look wird von einer rockigen Lederjacke abgerundet.

Anzeige

Getty Images Dominic Monaghan, Joe Manganiello, Emma McDonald und Peter Ocko im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Joe Manganiello bei der "Magic Mike XXL"-Premiere im Juni 2015

Anzeige

Getty Images Joe Manganiello im Juli 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de