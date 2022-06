So süß reagierte Prinz Charles beim Kennenlernen mit Lilibet

Prinz Charles (73) wird ganz emotional! Der Sohn der Queen (96) hat inzwischen fünf Enkelkinder: Im Juni 2021 kam Lilibet Diana zur Welt. Weil Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) allerdings mittlerweile in den USA wohnen und nicht mehr oft in Großbritannien sind, lernte er die Kleine jedoch erst kürzlich kennen: Beim 70. Thronjubiläum der Queen trafen sie aufeinander. Ein Insider verriet jetzt, wie die erste Begegnung der beiden war.

"Es war ein fantastischer Besuch. Der Prinz war hocherfreut, seinen Enkel Archie (3) zu sehen und seine Enkelin zum ersten Mal zu treffen", erklärte eine königliche Quelle gegenüber People. Es sei "wunderbar" gewesen, die Familie mal wieder in Großbritannien begrüßen zu dürfen, nachdem sie sich so lange nicht gesehen hätten: "Der Prinz und Herzogin Camilla (74) waren absolut begeistert, sie zu sehen". Charles sei sogar richtig emotional geworden, als er seine Enkelin zum ersten Mal in die Arme nehmen konnte.

Im Rahmen des Jubiläums hatte auch die Queen selbst ihre jüngste Urenkelin erstmals kennengelernt. Harry, Meghan und die Kinder sollen gemeinsam mit der 96-Jährigen zu Abend gegessen haben. Das Treffen soll jedoch im Endeffekt nur 15 Minuten gedauert haben.

Anzeige

Getty Images Prinz Charles bei der Platin Jubilee Party

Anzeige

Misan Harriman Herzogin Meghan mit ihrer Tochter Lilibet

Anzeige

Getty Images Herzogin Camilla und Prinz Charles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de