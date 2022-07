Anna-Maria Ferchichi in Sorge: Naimas Blutschwamm schmerzt!

Das bereitet Anna-Maria Ferchichi (40) Bauchschmerzen! Die achtfache Mama und ihr Mann Bushido (43) haben gerade alle Hände voll zu tun, denn im Hause Ferchichi brach eine Krankheitswelle aus. Zuerst wurden die Zwillinge Laila und Djibrail vom Fieber geplagt, danach erwischte es zwei der sieben Monate alten Drillinge. Doch eines der Mädchen muss immer noch leiden: Anna-Maria berichtete jetzt besorgt von Naimas schmerzendem Blutschwamm.

In ihrer Instagram-Story berichtete die Schwester von Sarah Connor (42), dass sie bei Naima starke Schmerzen wahrgenommen hat. Die achtfache Mama ist allerdings zuerst davon ausgegangen, dass das vom hohen Fieber komme. "Naima hat von Geburt an einen großen Blutschwamm", erklärte die 40-Jährige und holte weiter aus: "Ich habe sie vorher einmal umgezogen, also auf den Bauch gelegt, mit dem Rücken nach oben und dann sehe ich, dass der Blutschwamm ein Loch hat!" Bushidos Frau habe besorgt beim Kinderarzt angerufen, der sie darauf hinwies, dass Naima Beta-Blocker einnehmen und zu einem Spezialisten müsse. "Mein Magen hat sich so zusammengekrampft", teilte sie ihren Schock mit.

Als wäre das noch nicht genug gewesen, hat sich nun auch Drillingskind Leonora mit dem Fieber angesteckt. So schrieb Anna-Maria: "Seit gestern hat es Leonora auch erwischt, aber sie trägt es mit Fassung und ist trotz hohem Fieber gut drauf."

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, März 2018

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihrer Tochter Naima im Februar 2022

Instagram / bush1do Bushido und Anna-Maria Ferchichi mit ihrer Tochter Leonora

