Lady Dis (†) Geburtstag: Bruder Charles meldet sich im Netz

Prinzessin Diana bleibt auch viele Jahre nach ihrem tragischen Tod in Erinnerung. Die Mutter von Prinz William (40) und Prinz Harry (37) starb 1997 im Alter von nur 36 Jahren nach einem schweren Autounfall in Paris. Heute hätte die Ex-Frau von Prinz Charles (73) ihren 61. Geburtstag gefeiert. Zu diesem Anlass zollte ihr Bruder Charles Spencer (58) Diana jetzt in den sozialen Medien Tribut.

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte er ein Foto, auf dem eine Gedenktafel zu sehen ist. "Gestern bin ich durch einen Park in London gegangen, als ich auf dem Gehweg plötzlich auf dieses Denkmal gestoßen bin", berichtete er und betonte zudem: "Erstaunlich, was eine Frau, die so jung gestorben ist, für einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Heute – 25 Jahre später – wäre ihr 61. Geburtstag gewesen."

Zudem teilte Charles ein kurzes Video auf der Social-Media-Plattform, das er an einem besonderen Ort aufgenommen hat: Der Clip, in dem Enten an einem kleinen See über Baumwipfel fliegen, ist auf dem Gelände von Althorp House entstanden – dort, wo Dianas Grab steht.

Getty Images Prinzessin Diana im Hilton Hotel in London 1995

Instagram / charles.earl.spencer Eine Gedenktafel zu Ehren Prinzessin Dianas

SIPA PRESS / ActionPress Prinzessin Diana beim Taj Mahal, 1992

