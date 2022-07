Metallic-Look: Kim Kardashian begeistert in knappem Bikini

Mit dieser Aufnahme kann Kim Kardashian (41) bei ihren Fans punkten! Dass die Unternehmerin gerne zeigt, was sie hat, ist kein Geheimnis. Auf ihrem Social-Media-Profil häufen sich Aufnahmen in sexy Klamotten und auch auf dem roten Teppich stiehlt Kim öfter mal allen die Show. Jetzt präsentierte sich die vierfache Mutter in einem knappen Strandoutfit – und raubte vielen Betrachtern damit offenbar den Atem.

Auf Instagram teilte Kim ein Foto, auf dem sie in einem silbernen Bikini vorm Badezimmerspiegel posiert. Der metallic-schillernde Zweiteiler bedeckt gerade einmal die nötigsten Stellen und zaubert ein superpralles Dekolleté. Passend zu Höschen und Oberteil trägt die US-Amerikanerin auch eine verspiegelte Sonnenbrille in derselben Farbe. Zu der Aufnahme, die mehr als zwei Millionen Likes in wenigen Stunden sammeln konnte, schrieb sie lediglich "bald". In einem zweiten Post enthüllte sie, dass es sich bei dem silbrig glänzenden Bikini um ein Teil ihrer neuen Kollektion handelt.

Die Fans sind ganz aus dem Häuschen und kommentieren den Beitrag, was das Zeug hält. Zahlreiche Flammenemojis und Herzsymbole häufen sich unter dem Posting der The Kardashians-Darstellerin. "Ja, Kim! Wunderschön", schwärmte ein User. "Perfektion", hielt ein anderer fest.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian, TV-Star

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de