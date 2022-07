Lässig bei Formel 1: Tom Cruise feiert seinen 60. Geburtstag

Tom Cruise (60) genießt seinen Ehrentag. Der Schauspieler feiert heute seinen 60. Geburtstag. Diesen besonderen Tag soll er sogar auf zwei Kontinenten feiern wollen: Tom plant eine Party in Großbritannien und eine zweite Feier in den USA. Aber auch an seinem offiziellen Geburtstag machte sich der "Top Gun"-Star eine schöne Zeit. Er läutete die Feierlichkeiten mit einer ordentlichen Portion Action ein.

Am Sonntag besuchte er den Grand Prix von Großbritannien. Zu dem Formel-1-Rennen in Silverstone erschien der Schauspieler in einem grauen T-Shirt, das seine durchtrainierten Arme zur Geltung brachte. Für das sportliche Outfit kombinierte er zu dem eng anliegenden Oberteil eine dunkle Hose und eine Pilotensonnenbrille. Dazu ergänzte Tom eine dunkelblaue Jacke. Obwohl der Besuch bei dem Motorsportevent noch keine seiner beiden Geburtstagspartys war, genoss der "Mission Impossible"-Darsteller seinen Tag offensichtlich sehr.

Nicht nur, dass der Hollywood-Hottie sich einen schönen Tag in Silverstone machte und seinen 60. Geburtstag mit zwei großen Partys nachfeiern wird – er hat auch schon vorgefeiert. Am Freitag besuchte Tom ein Konzert von Adele (34) im Hyde Park. In der VIP-Lounge hat er einen üppigen Kuchen und ein Ständchen bekommen.

Tom Cruise bei dem Grand Prix von Großbritannien

Tom Cruise im Mai 2022

Tom Cruise im Mai 2022

