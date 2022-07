Selena Gomez wurde durch die Trennung von Justin stärker

Sie waren lange das Hollywood-Traumpaar. Selena Gomez (29) und Justin Bieber (28) führten von 2010 bis 2018 eine On-off-Beziehung. Nach ihrer endgültigen Trennung im März 2018 kam Justin mit Hailey Bieber (25) zusammen, die er schließlich heiratete. Die neue Frau an der Seite des Popstars musste bereits viel Hate einstecken – viele Fans wünschten sich nämlich ein Liebes-Comeback mit Selena. Doch ihr tat die Trennung gut, wie sie jetzt in einem Interview verriet.

Im Podcast von The Hollywood Reporter sprach Selena darüber, wie sie die Trennung von Justin erlebt hatte: "Es kamen einfach viele Dinge zusammen. Und dann kamen auch noch meine gesundheitlichen Probleme hinzu – ich hatte mit Lupus und Nierenproblemen zu kämpfen." Rückblickend stellte sie jedoch fest, dass sie eine stärkere Person ist, weil sie diese Zeit durchlebt hat. "Ich habe mich dadurch charakterlich verändert und toleriere jetzt keinerlei Unsinn oder Respektlosigkeit mehr. Ich bin wirklich stolz darauf, wie ich mich entwickelt habe.", betonte die Schauspielerin.

Zurzeit ist Selena sehr mit ihrer Arbeit beschäftigt. Sie arbeitet an neuer Musik und die zweite Staffel ihrer Serie "Only Murders in the Building" kommt Ende Juni heraus. Die 29-Jährige betonte im Interview, dass sie sich gerade in einem wirklich guten Zustand befinde und diesen einfach nur genieße.

Instagram / haileybieber Hailey und Justin Bieber

Instagram / selenagomez Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez

Getty Images Selena Gomez beim "Only Murders In The Building" Event

