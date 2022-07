Kris Jenner und Corey schicken Travis blumige Genesungsgrüße

Travis Barker (46) ist gerührt. Vergangene Woche wurde der Musiker überraschend ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er über starke Übelkeit sowie Bauchschmerzen geklagt hatte. Vor Ort stellten die Ärzte dann fest: der Schlagzeuger leidet unter einer entzündeten Bauchspeicheldrüse. Nun scheint Travis wieder aus der Klinik entlassen worden zu sein und durfte sich zu Hause über einen Genesungsgruß seiner Schwiegermutter Kris Jenner (66) freuen.

In seiner Instagram-Story teilte der 46-Jährige einen Schnappschuss, auf welchem ein großer Blumenstrauß zu sehen ist. "Lieber Travis, werde schnell wieder gesund! Wir lieben dich", war auf der dazugehörigen Karte zu lesen, die in dem Bouquet aus orangefarbenen Dahlien und Rosen steckte. Unterzeichnet war sie mit den Namen seiner Schwiegermutter Kris sowie ihrem Partner Corey Gamble (41). "Vielen Dank", schrieb Travis in seiner Story zu den blumigen Grüßen.

Dass es ihm inzwischen schon wieder besser geht, teilte der zweifache Vater bereits am Wochenende seinen Fans mit. Doch zeitgleich betonte der Blink-182-Star, dass sein Zustand zuvor sehr kritisch war. So soll seine Pankreatitis zeitweise sogar "lebensbedrohlich" gewesen sein.

Anzeige

Instagram / travisbarker Travis Barkers Blumenstrauß von Kris Jenner

Anzeige

Instagram / krisjenner Kris Jenner und Corey Gamble

Anzeige

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de