Megafete: Mit diesen Stars feierte Tom Cruise 60. Geburtstag

Tom Cruise will die Feierlichkeiten rund um seinen Geburtstag offenbar noch nicht einstellen. Seit mehr als 40 Jahren ist der gebürtige New Yorker nun schon im Film-Business tätig und hat über die Jahre so einige Blockbuster auf die Kino-Leinwand gebracht. Am vergangenen Samstag stand dann ein großer Meilenstein für ihn an: Der Actionheld zelebrierte seinen 60. Geburtstag in Hülle und Fülle. Zu Toms Partys waren auch jede Menge prominente Gäste eingeladen.

Wie DailyMail berichtete, ging der Hollywood-Megastar am vergangenen Montag mit einigen Freunden in dem Londoner Restaurant Novikov essen. Zu diesem exklusiven Dinner eingeladen waren unter anderem Natalie Portman (41) sowie Serena Williams (40) und ihr Gatte Alexis Ohanian (39). Bereits bei seiner Feier im Soho-Farmhouse in Oxfordshire am vergangenen Samstag hatten jede Menge Berühmtheiten auf der Gästeliste gestanden – darunter Simon Pegg (52), James Corden (43) und Benedict Cumberbatch (45). Während der Party hatte der "Cats"-Darsteller sogar eine Rede über die Errungenschaften seines Kumpels gehalten und einige von Toms berühmten Filmen zitiert.

Bereits vor wenigen Wochen hatte eine Quelle gegenüber der britischen Zeitschrift verraten, dass der Ex von Katie Holmes (43) seinen 60. Geburtstag ausgiebig und gleich mehrfach zelebrieren wolle. Damals spekulierte das Blatt, dass sowohl David Beckham (47), als auch Toms Ex-Freundin Hayley Atwell (40) und sogar Prinz William (40) auf der Gästeliste stehen könnten.

