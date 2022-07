Wie bitte? North West (9) trägt Jacke für rund 10.000 Euro

Da haben viele Follower von Kim Kardashian (41) wohl nicht schlecht gestaunt. Die TV-Persönlichkeit ist derzeit mit ihrer großen Tochter North West (9) in Paris unterwegs. Bei einer Fashionshow setzte die Mutter von vier Kindern einmal mehr ihre Mini-Taille in Szene. Doch nicht nur mit ihrem eigenen Auftritt sorgte sie in der französischen Hauptstadt für jede Menge Gesprächsstoff. Auch Töchterchen North zog die Aufmerksamkeit auf sich – in Papas 10.000-Euro-Jacke!

Die Neunjährige trug die College-Jacke ihres Papas Kanye West (45). Das Kleidungsstück aus seiner Pastelle-Linie ist vor einigen Monaten für umgerechnet knapp 10.000 Euro auf dem Second-Hand-Markt gelandet. Offenbar haben die geschiedenen Eltern auch ihrer Ältesten eine Jacke aus der Kollektion besorgt. Zu der blauen Jacke mit den orangefarbenen Details kombinierte North eine schwarze Hose mit weitem Bein, mit Nieten besetzte, schwarze Stiefel und eine kleine Handtasche.

Ursprünglich hatte der US-Rapper die Jacke für sein Modelabel Pastelle entworfen – in den Laden schaffte es die Jacke aber über zehn Jahre nicht. Kanye hatte sein Design lediglich bei seinem Auftritt bei den American Music Awards im Jahr 2008 getragen.

North

North West und Kim Kardashian

Kanye West bei den American Music Awards 2008

