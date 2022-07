Rundum happy: Rebel Wilson erleichtert über ihr Coming-out

Rebel Wilson (42) könnte gerade kaum glücklicher sein! Für die Schauspielerin läuft es an jeder Front bestens: Sie hat nicht nur über 30 Kilo verloren und fühlt sich endlich wohl in ihrer Haut, sondern hat auch noch Glück in der Liebe. Anfang Juni machte sie ihre Beziehung mit Ramona Agruma öffentlich und feierte damit ihr Coming-out. Dieses soll zwar angeblich von einer Zeitung erzwungen worden sein – doch letztendlich scheint Rebel total zufrieden und sogar erleichtert zu sein!

Ein Insider berichtete gegenüber Us Weekly, dass die 42-Jährige "rundum glücklich" sei. "Auch wenn sie nicht ganz bereit war, sich vor der ganzen Welt zu outen, ist sie froh, dass sie es getan hat", beteuerte die Quelle. Dadurch sei Rebel eine große Last von den Schultern genommen worden: "Sie ist erleichtert, dass sie Fotos und diese glücklichen Momente mit ihren Fans teilen kann."

Dass eine Zeitung sie dazu getrieben hatte, ihre Sexualität öffentlich zu machen, thematisierte Rebel auf Twitter. "Es war eine sehr schwierige Situation, aber ich habe versucht, sie mit Anstand zu meistern", schrieb sie. Das Medium hat sich bereits bei der Pitch Perfect-Darstellerin entschuldigt. Der Journalist beteuerte, niemals beabsichtigt zu haben, sie in Bedrängnis zu bringen.

Instagram / rebelwilson Ramona Agruma und Rebel Wilson im Juni 2022

Getty Images Ramona Agruma und Rebel Wilson im April 2022 in Utah

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson in der Türkei

