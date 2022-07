Silvia Wollny rastet aus: Stefan Mross lacht über Estefania

Silvia Wollny (57) platzt der Kragen! Die Reality-TV-Bekanntheit hat insgesamt elf Kinder. Die meisten von ihnen kennen Zuschauer aus ihrer eigenen Show Die Wollnys. In der Vergangenheit bewies sie immer wieder, dass sie eine Löwenmama ist und ihrem Nachwuchs den Rücken stärkt. Jetzt hatte Silvia den Eindruck, dass Moderator Stefan Mross (46) über ihre Tochter Estefania Wollny (20) lachte – das brachte die Mutter zum Ausrasten!

In der ARD-Sendung "Immer wieder sonntags" las Stefan die Gästeliste für die kommende Ausgabe der Show vor. "Wen dürfen wir nächste Woche begrüßen?", fragte der Trompeter und musste daraufhin laut lachen. "Sie möchte ich unbedingt mal kennenlernen – Estefania von den Wollnys", meinte er. Das fand Silvia ganz und gar nicht lustig. Auf Instagram warf sie Stefan Mobbing vor. "Findest du das gut, dich über Estefania lustig zu machen? Einem Kind die Freude zu nehmen für das, was es erreicht hat?", meinte die TV-Bekanntheit.

Estefania nahm 2019 an der Castingshow DSDS teil und versucht seitdem, ihre Musikkarriere voranzubringen – auch bei "Immer wieder sonntags" will sie offenbar mit ihren musikalischen Fähigkeiten überzeugen. "Ich, an Estefanias Stelle, würde dir den Rücken kehren und am Sonntag gar nicht erscheinen", meinte Silvia zu Estefanias geplantem Auftritt und fand gleichzeitig harte Worte für Stefan: "Ich könnte kotzen. Kotzen über so ein Mobbing."

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny, Reality-TV-Star

Getty Images Stefan Mross, Schlagersänger

Schürmann, Sascha / Action Press Silvia Wollny im Finale von "Promi Big Brother" 2018

