Bei "Das große Promi-Büßen": Daniele Negroni muss in Klinik

Daniele Negroni (26) musste gleich in der ersten Folge von Das große Promi-Büßen ins Krankenhaus. In der neuen Show konfrontiert Olivia Jones (52) elf Prominente mit ihrer Vergangenheit. Außerdem treten die TV-Sternchen in Teams in verschiedenen Spielen gegeneinander an. Bei dem ersten Spiel kommt es dann jedoch zu einem Zusammenstoß zwei Promis. Daniele verletzt sich dabei so unglücklich, dass er in eine Klinik gebracht werden muss.

In der ersten Episode traten die Promis in zwei Teams zum Schlamm-Catchen an. Bei der Partie ging es so sehr zur Sache, dass Daniele das Knie von Simex gegen seinen Kopf bekam. Deswegen wurde der 26-Jährige mit einem Krankenwagen abtransportiert und durchgecheckt. Obwohl bei der Gesundheitskontrolle alles in Ordnung war, ging es dem Musiker im Anschluss allerdings immer noch nicht wieder gut. "Mein Schädel brummt furchtbar. Ich gehe gleich für meinen Teil einfach schlafen", sagte er nach seiner Rückkehr ins Camp.

Und zu seinem Unglück verlor Danieles Team dann auch noch das gesamte Spiel. Das bedeutete für ihn, dass er sich, genauso wie der Rest seiner Mannschaft für zwölf Stunden weder duschen noch waschen durfte.

"Das große Promi-Büßen" – jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

ProSieben / Nikola Milatovic Olivia Jones bei "Das große Promi-Büßen"

ProSieben / Nikola Milatovic Simex bei "Das große Promi-Büßen"

Instagram / negroni_daniele Daniele Negroni

