Liebe offiziell? Tanja zeigt Julian Claßen erstmals im Netz

Schwebt Julian Claßen (29) etwa wieder auf Wolke sieben? Vor einigen Wochen noch schockierte der YouTuber mit der Neuigkeit, sich von Bibi Claßen (29) getrennt zu haben. Und das, obwohl die beiden seit ihrer Jugend ein Paar waren, sich im Jahr 2018 das Jawort gaben und sogar zwei gemeinsame Kinder haben. Doch ihre Liebesgeschichte gehört nun wohl endgültig der Vergangenheit an, denn der gebürtige Kölner verbringt momentan viel Zeit mit einer neuen Frau: Julian und seine neue Flamme Tanja Makarić sind dem Anschein nach gemeinsam im Urlaub – sind sie jetzt etwa offiziell zusammen?

Die Influencerin veröffentlichte in ihrer Instagram-Story ein Boomerang, in dem sie gemeinsam mit dem YouTuber im Spiegelbild einer Terrassentür zu sehen ist. In dem kurzen Video kann man erkennen, dass die beiden gemeinsam auf Pool-Liegen entspannen, während sie die Sonne und den ein oder anderen Sekt sowie Cocktail genießen. Der Hintergrund des kurzen Clips lässt vermuten, dass sich die beiden Turteltauben in dem Ferienhaus von Bibi und Julian in Spanien befinden. Dass es sich bei dem Mann auch sicher um Julian handelt, beweist die namentliche Markierung in Tanjas Story.

Auch der zweifache Vater teilte schon Bilder von sich und seiner neuen Flamme im Urlaub. So veröffentlichte er in seiner Story ein Video, in dem zu sehen ist, wie die Brünette ihm ihn den Schritt fasst, während sie im Pool gemeinsam Cocktails schlürfen!

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und Julian Claßen im Juli 2022

Instagram / julienco_ Julian Claßen, YouTuber

