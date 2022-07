Met Gala: Kim Kardashian kämpfte wegen Diät mit Arthritis

Kim Kardashian (41) spricht offen über ihre Diät vor der Met Gala. Anfang Mai strahlte der Reality-TV-Stars auf dem großen Promi-Event im New Yorker Metropolitan Museum of Arts. Zu diesem besonderen Anlass trug die Mutter von vier Kindern das berühmte goldene Kleid von Marilyn Monroe (✝36). Um in dieses Stück reinzupassen, hat die Fashionista jedoch vorher etwa sieben Kilo abgenommen. Kims krasse Diät brachte nun auch richtig negative Folgen mit sich!

Im Gespräch mit Allure verriet die 41-Jährige, dass sie für diesen großen Gewichtsverlust von ihrer pflanzlichen Diät abgewichen sei und wieder Fleisch und Fisch konsumierte. Dies führte jedoch zu einem Ausbruch von Schuppenflechte auf ihrem ganzen Körper. "Ich bekam Psoriasis-Arthritis, sodass ich meine Hände nicht mehr richtig bewegen konnte", sagte Kim dem Magazin und erklärte: "Es war wirklich schmerzhaft und ich musste zu einem Rheumatologen gehen, der mir Steroide verabreichte. Ich flippte völlig aus."

Von ihrem Kampf mit der Autoimmunerkrankung hatte Kim bereits 2019 auf der Internetseite Poosh ihrer Schwester Kourtney (43) erzählt. Die Schuppenflechte hat bei ihr eben auch Psoriasis-Arthritis ausgelöst, was immer wieder zu schlimmen Schmerzen in ihren Gelenken führt. Die Arthritis-Seite der Schuppenflechte zeigte sich damals erstmals, als sie nicht mehr in der Lage war, ihr Telefon zu nehmen oder eine Zahnbürste zu benutzen.

