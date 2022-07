Katharina Damm enttäuscht: Sie hat immer noch keine Wehen

Katharina Damm wartet sehnsüchtig auf ihr Baby! Im Februar verkündete die Influencerin, dass sie von ihrem Mann Leo ihr erstes Kind erwartet. Wenig später plauderte das Paar dann aus: Es bekommt ein Mädchen. Doch der Nachwuchs der werdenden Eltern lässt ganz schön auf sich warten. Die Instagrammerin fürchtete sogar, dass ihr Kind zu groß werden könnte. Jetzt gab Katharina ein Update: Ihr Mädchen hat sich immer noch nicht auf dem Weg gemacht...

Kat befindet sich inzwischen in der 41. Schwangerschaftswoche und war beim Frauenarzt zur Kontrolle. Ernüchtert stellte sie in ihrer Instagram-Story fest: "So wie es aussieht – keine Wehen. Der Muttermund ist noch geschlossen, aber sie liegt quasi schon vor der Tür." Die Schwester von Anna Maria Damm (26) und ihr Mann Leo müssen sich also noch ein kleines bisschen gedulden.

Für ein bisschen Ablenkung bei Katharina könnte ihr anstehender Besuch sorgen. Am Samstag besuchen sie ihr Opa, ihre Tante und ihr Cousin, wofür sie schon fleißig die Gästezimmer herrichtete, wie sie auf Instagram verriet. "Ich freu mich schon richtig, unser Opa hat die Philippinen einfach noch nie verlassen. Er hat mit 76 seinen ersten Reisepass", konnte Katharina die Ankunft ihrer Familie kaum erwarten.

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm, Influencerin

Instagram / katharinadamm_official Influencerin Katharina Damm mit ihrem Mann Leo

Instagram / annamariadamm Katharina und Anna Maria Damm

