Kim Kardashian offen: Diese Beauty-Eingriffe ließ sie machen

Kim Kardashian (41) macht ehrliche Geständnisse. Im Netz begeistert die gebürtige Kalifornierin regelmäßig mehrere Millionen Fans. Doch die vierfache Mutter und ihre Familie sind ebenfalls dafür bekannt, dass sie für ihre Schönheit auch mal etwas nachhelfen. So wird die Kardahsian-Jenner-Familie immer wieder für ihre stark retuschierten Fotos oder ihre Beauty-OPs kritisiert. Jetzt verriet Kim, was sie im Gesicht schon alles hat machen lassen.

In einem Interview mit Danielle Pergament für das Allure-Magazin öffnete sich der Reality-TV-Star nun zu seinen Beauty-Eingriffen. Kim erzählte, dass sie sich ein wenig Botox ins Gesicht habe injizieren lassen, sie wolle damit jedoch nicht übertreiben. Auch von Fillern habe sie bisher die Finger gelassen. "Ich habe meine Wangen nie voller machen lassen. Ich habe meine Lippen nie aufgespritzt!", versicherte die 41-Jährige. Auch eine Wimpernverlängerung habe sie noch nie machen lassen. "Ich habe heute gerade einmal einen Tropfen Mascara aufgetragen", scherzte die Influencerin.

Dennoch sei es ihr sehr wichtig, im alltäglichen Leben gut auszusehen. "Wahrscheinlich liegt mir das mehr am Herzen als 90 Prozent der Menschen auf diesem Planeten", gestand Kim offen und ehrlich. Als Mutter sei dies jedoch nicht immer so einfach, besonders wenn sie am Ende des Tages einfach nur erschöpft sei. "Ich mache meine Schönheitspflege meist spät abends", berichtete die The Kardashians-Darstellerin abschließend.

Getty Images Kim Kardashian im Mai 2022

Getty Images Kim Kardashian bei den Glamour Women Of The Year Awards 2011

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin

