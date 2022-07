"Hochzeit auf den ersten Blick"-Cindy dankbar trotz Ehe-Aus!

Cindy Riedel (33) denkt positiv! Die Berlinerin nahm im Jahr 2019 an der Kuppelshow Hochzeit auf den ersten Blick teil und lernte dort Alex kennen und lieben. Die beiden gaben sich dann im Zuge des TV-Experiments das Jawort, doch ihre Ehe hielt leider nur rund drei Jahre: Mitte Mai verkündete Cindy, dass Alex und sie sich getrennt haben – die gemeinsame Zeit bereut sie aber überhaupt nicht.

Auf Instagram postete die 33-Jährige eine Fotoreihe von sich in einem Fitnessstudio sowie in ihrem Brautkleid und schrieb dazu: "Vor genau drei Jahren trug ich ein Brautkleid und ja, natürlich hätte ich mir damals gewünscht, den heutigen Tag anders zu verbringen." Auch wenn es mit Alex und ihr vorbei ist, sei das "Hochzeit auf den ersten Blick"-Experiment nicht gescheitert, denn geliebt haben sich die beiden auf alle Fälle. "Aber Dinge verändern sich und so hat es unsere Liebe leider nicht geschafft", erklärte die Blondine und richtete noch ein paar Worte an ihren einstigen Herzensmenschen: "Den heutigen Tag möchte ich nutzen, um Alex für die wundervollen Momente, die wir hatten, zu danken."

Da Cindy damals für ihren Noch-Ehemann umgezogen ist, musste sie nach der Trennung einige Fragen von ihren Followern dazu beantworten. "Ihr habt mich gefragt, ob ich nun nach Berlin gehe oder in Essen bleibe. Weder noch", erklärte die TV-Bekanntheit. Sie schlug ein neues Kapitel in ihrem Leben auf, indem sie mit ihrer Hündin Elsa nach Soest gezogen ist.

Instagram / cindy.hadeb Alex und Cindy, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten

Instagram / cindy.hadeb Cindy Riedel in ihrem Hochzeitskleid

Instagram / cindy.hadeb Cindy Riedel, ehemalige "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmerin

