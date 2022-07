Im hautengen Kleid: Kylie Jenner zeigt ihren After-Baby-Body

Kylie Jenner (24) weiß sich stets gekonnt in Szene zu setzen! Im Februar erblickte Baby Nummer zwei der Unternehmerin das Licht der Welt. Der Name ihres und Travis Scotts (31) Sohnes ist bisher noch ein gut gehütetes Geheimnis. Nach der Geburt begann die Beauty wieder an ihrem After-Baby-Body zu arbeiten, wie sie ihren Fans im Netz zeigte. Mit dem Ergebnis fühlt sich Kylie offenbar sehr wohl!

Via Instagram heizte die zweifache Mutter ihrer Community mit einem Schnappschuss nun ordentlich ein. Auf dem Foto posiert Kylie ganz sexy in einem eng anliegenden beigefarbenen Minikleid, das ihren kurvigen Körper perfekt in Szene setzte. Dass Kylie noch im Februar hochschwanger war, ist nun überhaupt nicht mehr zu sehen – stattdessen präsentiert die 24-Jährige ihre schlanke Körpermitte.

Derweil spekulieren ihre Fans immer noch fleißig, auf welchen Namen Kylies Sohn hören könnte. Eigentlich hatte die The Kardashians-Bekanntheit ihr Kind nach der Geburt Wolf Webster getauft – doch kurze Zeit später hatte sie entschieden, dass sie ihren kleinen Schatz doch umbenennen möchte.

Instagram/kyliejenner Kylie Jenner hält das Händchen ihres neugeborenen Sohnes

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Juni 2022

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Juni 2022

