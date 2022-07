Nach Hochzeit: Lindsay Lohan strahlt ungeschminkt im Urlaub

Ist sie etwa in den Flitterwochen? Für Lindsay Lohan (36) läuft es momentan super! Die Schauspielerin hat mit Bader Shammas ihr privates Glück gefunden. Ein Insider bestätigte nämlich, dass sie und der Unternehmer bereits vor den Traualtar getreten sind. Die Schauspielerin hatte selbst zu dem Gerücht beigetragen, als sie ihn im Netz als ihren Ehemann bezeichnete. Aktuell befindet sich das Paar im Urlaub – aus dem Lindsay jetzt neue Schnappschüsse teilte.

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte sie jetzt ein neues Selfie – auf dem die Schauspielerin das Leben als Ehefrau zu genießen scheint. Die 36-Jährige strahlt ungeschminkt in die Kamera und hat "Spaß in der Sonne", wie es in ihrer Bildunterschrift lautet. Bei dem Post handelt es sich um eine Bilderreihe, mit der sie ihren Urlaub in Bodrum an der türkischen Mittelmeerküste festhält. Auf den weiteren Schnappschüssen lässt sich erkennen, dass sich das Paar ihre Zeit in einem noblen Hotel und mit leckerem Essen vertreibt.

Dass sich Lindsay bisher selbst noch nicht öffentlich zur Hochzeit geäußert hat, ist nicht weiter ungewöhnlich. Erst mit ihrer Verlobung im November letzten Jahres hatte sie die Beziehung öffentlich gemacht. Ihre Fans hatten im Voraus bereits spekuliert, dass sie und Bader ein Paar sind.

Getty Images Lindsay Lohan bei einer Gala, 2017

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan im Hotel, 2022

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan und ihr Verlobter

