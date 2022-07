Verona Pooth sauer: Suche nach Einbrechern wurde eingestellt

Verona Pooth (54) fühlt sich im Stich gelassen. In der Villa der Moderatorin wurde an Heiligabend eingebrochen, während die Familie Pooth nicht zu Hause war. Die Diebe ließen dabei kaum etwas Wertvolles aus – so fehlten der gebürtigen Bolivianerin danach unter anderem ein Auto, Bargeld und ihr Hochzeitsschmuck im Wert von rund einer Million Euro. Seitdem wurde nach den Kriminellen gesucht – bisher erfolglos, weshalb die Polizei die Ermittlungen nun einstellt. Verona ist empört darüber!

Die zweifache Mutter sprach jetzt mit Bild über die Suche nach den Einbrechern, die die Polizei nun nach fast sieben Monaten ohne Erfolg beendet. "Ich bin sehr niedergeschlagen, es macht mich wütend, dass diese kriminelle Bande unbestraft davonkommen soll", teilte sie ihre Gedanken mit. Denn manche der geklauten Gegenstände hätten für die 54-Jährige mehr als nur eine finanzielle Bedeutung. "Darunter ist der Erbschmuck von meiner geliebten Mamita, von meinen Schwiegereltern und natürlich auch von meinem Mann sowie mein Diamanten-Hochzeitsschmuck. Diese emotionalen Werte sind unwiederbringlich."

Auch wenn die Polizei die Ermittlungen eingestellt hat, ist es für Verona noch lange nicht vorbei! Sie werde nun privat jemanden engagieren, der den Dieben vielleicht auf die Spur kommen wird. "Ich werde nicht aufgeben. Der Wunsch, meinen Schmuck, der mit so vielen Erinnerungen verbunden ist, wiederzubekommen, ist unendlich groß", erklärte sie.

Getty Images Verona und Franjo Pooth

Getty Images Verona Pooth im Juni 2022

Instagram / verona.pooth Verona Pooth mit ihrem Mann Franjo und ihren Kindern San Diego und Rocco, März 2022

