Vier Wochen nach Geburt: Olivia Bowen zeigt After-Baby-Body

Sie fühlt sich augenscheinlich ziemlich wohl! Olivia Bowens (28) Leben hat sich vor wenigen Wochen um 180 Grad gedreht: Die ehemalige Teilnehmerin der britischen Version von Love Island und ihr Ehemann Alex Bowen sind zum ersten Mal Eltern eines Sohnes geworden. Neben Einblicken in ihren neuen Mama-Alltag teilt die Beauty aber auch weiterhin coole Lifestyle-Aufnahmen von sich, so wie jetzt: Olivia posiert ziemlich cool in einem Whirlpool!

Via Instagram veröffentlichte die 28-Jährige ein paar Aufnahmen von sich im Garten. Total vergnügt posiert sie darauf in einem Whirlpool. In einem knappen blauen Badeanzug setzt sie vor allem ihren After-Baby-Body in Szene. "Wasser, Baby", schreibt sie zu den Bildern im Netz. Ihre Fans feiern sie für diese Schnappschüsse. "Du siehst einfach wunderschön aus" oder "Wie kann das sein, dass du erst vor einem Monat ein Kind bekommen hast? Du siehst unglaublich aus", kommentieren unter anderem zwei Fans.

Dass Olivia ihre Schwangerschaftskurven allerdings etwas vermisst, machte sie erst vor ein paar Tagen im Netz deutlich. Zu einem Video, das sie im Verlauf ihrer Schwangerschaft zeigt, schrieb sie: "Ich musste heute Morgen weinen, als ich auf meine Schwangerschaftsreise zurückgeschaut habe. [...] Es ist so erstaunlich, was der Körper einer Frau so alles leistet!"

Instagram / oliviadbowen Olivia und Alex Bowen im November 2021

Instagram / oliviadbowen Olivia Bowen mit ihrem Baby

Instagram / oliviadbowen Olivia Bowen, britische "Love Island"-Kandidatin

