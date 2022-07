In Paris: Kim Kardashian und North als Touristen unterwegs!

Kim Kardashian (41) und North West (9) genießen ein wenig Mutter-Tochter-Zeit! Momentan halten sich die beiden in Paris auf und besuchten die Fashion Week. Die Unternehmerin gab dort sogar ihr Laufsteg-Debüt – deswegen fühlte sie sich total geehrt. Zusammen mit ihrer ältesten Tochter zog die Beauty alle Blicke auf sich. Beispielsweise verblüfften die zwei mit Nasenringen auf einer Modenschau. Abseits des Blitzlichtgewitters spielten Kim und North nun Touris!

In ihrer Instagram-Story teilte die The Kardashians-Bekanntheit davon nun einige Eindrücke mit ihrer Community. Zusammen mit Töchterchen North besuchte Kim das Pariser Wahrzeichen, das Louvre. Dort bestaunte das Mutter-Tochter-Duo unter anderem das Mona-Lisa-Gemälde. Ein niedliches Selfie postete die 41-Jährige ebenfalls – darauf macht die Platinblondine einen Kussmund, während North recht schüchtern in die Linse schaut.

Zuvor sorgte die 9-Jährige mit einer anderen Aktion für Verwirrung. Während einer Fashionshow hielt die Tochter von Kanye West (45) ein Stoppschild hoch. Warum klärte Mama Kim wenig später via Instagram auf: "North hatte wohl die Nase voll von den Leuten, die Fotos von ihr machten, also schrieb sie auf ihre Einladung 'Stop' und hielt sie hoch und wollte, dass sie sich nur auf die Show konzentrieren"

Instagram / kimkardashian North West vor dem Louvre in Paris

Getty Images North West und Kim Kardashian im Juli 2022

ActionPress / Hapa Blonde / Backgrid Kim Kardashian und North West im Juli 2022

