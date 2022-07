Insider verrät: Saskia Atzerodts Baby soll endlich da sein!

Könnte Saskia Atzerodt (30) bereits Mutter geworden sein? Im vergangenen Januar verkündete die Influencerin überglücklich, dass sie und ihr Partner Sebastian zum ersten Mal Nachwuchs erwarten. Seitdem hält die werdende Mama ihre Fans im Netz stets über die Entwicklung ihres Babys auf dem Laufenden – sogar den Namen ihres Sohnes verriet sie bereits. Nun plauderte ein Insider aus, dass Saskias Kind längst auf der Welt sein soll.

Wie RTL aus dem persönlichen Umfeld der Blondine erfahren haben will, durften die Eltern vor Kurzem ihren Sohn endlich in den Armen halten. Aber könnte an der Aussage des Insiders wirklich etwas Wahres dran sein? In ihrer Instagram-Story machte die ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmerin zumindest ähnliche Andeutungen. "Irgendwie war der Plan für heute anders", schrieb Saskia vielsagend zu einer Naturaufnahme.

Mit der Geburt ihres Babys dürfte das Liebesglück der 30-Jährigen und ihres Partners nun auch endlich vollständig sein. Noch vor der Geburt des kleinen Elias hatten sich Saskia und Sebastian nämlich im Juni sich das Jawort gegeben. Statt in einem Traum in Weiß hatte die Reality-TV-Kandidatin ihre Community in einem langen dunkelgrünen Kleid begeistert.

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt, Influencerin

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt bei der Hochzeit mit ihrem Mann Sebastian

