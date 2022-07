Schwangere Novalanalove verrät versehentlich den Babynamen!

Novalanalove (31) droppt den Namen ihrer ungeborenen Tochter! Die Influencerin teilte im März süße News mit ihrer Community: Die Bloggerin, die mit bürgerlichem Namen Farina Yari heißt, und ihr Partner DJ Yeezy erwarten ihr erstes gemeinsames Baby. Die werdende Mama verriet bereits, dass sie sich auf ein Töchterchen freuen darf. Nun enthüllte Farina auch noch den Namen ihres Babys – allerdings versehentlich.

In ihrer Instagram-Story teilte die 31-Jährige diverse Eindrücke ihrer Babyparty. Dabei postete sie auch ein Foto von Briefen, die die Gäste an ihren Nachwuchs verfasst haben – auf einem davon stand "an Nola". Somit gab Farina versehentlich preis, wie ihre kleine Prinzessin heißen wird. Nach nur kurzer Zeit löschte sie die Sequenz aber wieder.

Viele Fans hatten zuvor schon versucht zu erraten, wie Farinas Töchterchen heißen wird – und lagen mit ihrer Vermutung sogar fast richtig. "Viele von euch haben getippt, dass ihr Name Nala sein wird... Fast", schrieb die Brünette.

Instagram / novalanalove Der Name von Novalanaloves Tochter auf einem Briefumschlag

Instagram / novalanalove Novalanalove, Bloggerin

Instagram / novalanalove Novalanalove, Influencerin

