Fans fürchten Khloé Kardashian datet wieder Tristan Thompson

Fans spekulieren über ein Liebescomeback von Khloé Kardashian (38) und Tristan Thompson (31). Nach diversen Seitensprüngen des Basketballers hat der Realitystar Ende 2021 einen Schlussstrich gezogen und sich von Tristan getrennt. Im vergangenen Monat plauderte dann ein Insider aus: Khloé soll wieder einen Mann an ihrer Seite haben. Ihr Ex soll davon überhaupt nicht begeistert sein. Doch nun befürchten Khloés Follower, dass sie wieder mit Tristan zusammen ist.

Wie Page Six berichtet, hat die Influencerin in ihrer Instagram-Story ein Foto eines Blumenarrangements geteilt, was sie kurz darauf wieder gelöscht haben soll. Einigen Fans ist dabei eine Sache aber nicht entgangen: Zu dem Schnappschuss der pinken Pfingstrosen schrieb sie "Dankeschön" und markierte zudem den 31-Jährigen. Kurz darauf soll sie das Bild erneut geteilt haben – allerdings ohne die Markierung des Vaters ihrer Tochter. Für einige Fans Grund genug, Vermutungen über ein Liebescomeback anzustellen.

"Sie sind zusammen [...] irgendwie lernt sie offensichtlich nicht dazu und ich habe jetzt kein Mitleid mehr mit ihr", äußerte sich ein User auf Reddit, während ein anderer ergänzte: "Können wir alle gemeinsam die Idee aufgeben, dass sie die Beziehung zu Tristan beenden wird? Denn das wird sie nie. Ich habe es satt". Jedoch merkte ein Nutzer an, dass sie sich jedes Jahr bei den Leuten für ihre Geburtstagsgeschenke bedanke – denn: Khloé ist Ende Juni 38 Jahre alt geworden.

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson, Khloé Kardashian und ihre Tochter True im März 2021

Anzeige

Getty Images Tristan Thompson, Sportler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de