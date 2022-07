Neuer Look? Jessica Haller präsentiert knallrote Mähne!

Hatte Jessica Haller (32) etwa Lust auf eine extreme Typveränderung? Die ehemalige Bachelorette hat ihre Fans in den vergangenen Jahren immer wieder mit neuen Looks überrascht. So ließ sie sich unter anderem vor der Geburt ihrer Tochter Hailey-Su (1) die Extensions herausnehmen. Im vergangenen Januar ließ sich die Influencerin daraufhin sogar einen Longbob schneiden. Doch so haben die Follower Jessi wohl noch nie zu Gesicht bekommen: Im Netz zeigte sie sich nun mit knallroter Mähne!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 32-Jährige nun einen Clip, in dem sie zum Song "My Humps" von The Black Eyed Peas tanzt. Doch ein Detail in dem Video erweckt dabei ganz besonders viel Aufmerksamkeit: Jessis Haarpracht erstrahlt nicht mehr in ihrem natürlichen Braunton. Stattdessen trägt sie nun ein auffälliges Rot!

Die Fans waren von der Aufnahme der Reality-TV-Bekanntheit total begeistert – und überschütteten sie mit zahlreichen Komplimenten in der Kommentarspalte unter dem Beitrag. Jessis Community ist sich allerdings sicher, dass es sich bei der knallroten Mähne nicht um ihre echten Haare handelt. "Das ist doch eine Perücke" und "Wow, rot würde dir wirklich stehen", schrieben nur zwei von vielen Nutzern.

