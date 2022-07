Sie war an seiner Seite: Oprah Winfrey betrauert ihren Vater

Sie war bis zum Schluss an seiner Seite. Oprah Winfrey (68) war langjährige Moderatorin ihrer gleichnamigen Sendung "The Oprah Winfrey Show". Über mehrere Jahrzehnte hinweg lud die 68-Jährige die größten Hollywoodstars und Menschen mit Schicksalsschlägen zu sich aufs Sofa. Ihren Gästen gegenüber war die TV-Legende immer sehr einfühlsam. Doch jetzt bricht für Oprah eine schwierige Zeit an: Ihr geliebter Vater Vernon Winfrey ist gestorben.

Auf Instagram teilte die Moderatorin ein emotionales Video, das ihren Vater bei einer Familienfeier zeigt. Damit machte sie jedoch eine traurige Nachricht bekannt – denn ihr Papa ist verstorben. "Ich hatte die Ehre, im Kreise meiner Familie an seinem Bett mitzuerleben, wie der Mann, der für mein Leben verantwortlich war, seinen letzten Atemzug tat“, schrieb Oprah unter dem Beitrag.

Vernons langjähriger Mitarbeiter bestätigte gegenüber TMZ, dass ihr Vater am Freitag seinem Krebsleiden in Nashville erlegen ist. Der Friseur, der in seiner Gemeinde sehr beliebt war, wurde 88 Jahre alt.

Getty Images Oprah Winfrey im Jahr 2019

MediaPunch / ActionPress Vernon Winfrey, 1994

Getty Images Oprah Winfrey

