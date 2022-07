Auf Mallorca: Jared Leto und Jason Momoa genießen Bootstrip

Doppelter Hottie-Alarm auf dem Mittelmeer! Jared Leto (50) ist seit einigen Wochen auf großer Urlaubsreise durch Europa unterwegs: Von Frankreich über Italien bereiste der Musiker bereits mehrere mediterrane Hotspots und genoss dort lauschige Abende und romantische Dates mit schönen Models. Nun zog es den 30 Seconds to Mars-Frontman auf die sonnige Insel Mallorca – und dort traf Jared auf Aquaman höchst persönlich!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der Schauspieler am Montag einen Schnappschuss von seiner Reise. Auf dem Foto grinst er an der Seite seines Kumpels Chris Sharma in die Kamera – und auch Kollege Jason Momoa (42) ist auf der Aufnahme zu sehen! Gemeinsam entspannten die Männer offenbar auf einem Boot. "Abenteuer auf Mallorca mit den Legenden Chris und Jason", schrieb Jared dazu.

Die Bewunderer der beiden Schauspieler waren von dem Urlaubsfoto total begeistert: "Morbius und Aquaman in einem Foto, oh mein Gott", freute sich ein Filmfan. Jason selbst kommentierte den Schnappschuss zudem mit: "Eine großartige Zeit, Bro!"

Getty Images Jared Leto bei der "Morbius"-Premiere in Berlin

Getty Images Schauspieler Jason Momoa im April 2022

Getty Images Jason Momoa, "Game of Thrones"-Star

