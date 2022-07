Gemeinsamer Post: Ist das etwa Lana Del Reys neuer Partner?

Lana Del Rey (37) scheint wieder frisch verliebt zu sein! Mit ihrem Liebesleben sorgt sie immer mal wieder für Aufsehen: Im Dezember 2020 verlobte sie sich nach nur vier Monaten Beziehung mit Clayton Johnson. Ein Jahr später behauptete ein Insider dann, dass die beiden sich schon wieder getrennt haben sollen – offiziell bestätigt wurde das aber nicht. Jetzt zeigt sich Lana ganz offen mit einem neuen Mann an ihrer Seite.

Der Musiker Jack Donoghue der Band Salem postete auf Instagram jetzt nämlich zwei Schnappschüsse mit ihr. Darauf stehen die beiden Arm in Arm nebeneinander vor einem Gefängnis in Chicago. Auf einem weiteren Bild sieht es auch so aus, als würde die Sängerin vertraut den Kopf auf die Schulter des 33-Jährigen legen. "Familienbesuch", betitelte Jack seinen Post – macht er damit die Beziehung mit Lana Insta-offiziell?

Gerüchte um eine Beziehung der Musiker gibt es nämlich schon länger. Im vergangenen Februar teilte Jack laut People ein bereits gelöschtes gemeinsames Video im Netz, auf dem er Lana liebevoll als "Babe" bezeichnet. Drei Monate später besuchte die "Summertime Sadness"-Interpretin seinen Geburtstag – dort wurden die beiden auch schon Hand in Hand gesichtet.

Instagram / jackdonoghueboy Lana Del Rey und Jack Donoghue im Juni 2022

Getty Images Lana Del Rey im Dezember 2021

Instagram / claywatch Clayton Johnson und Lana Del Rey auf Instagram, Februar 2021

