Neuer Freund: Plant "Teen Mom"-Star Kailyn Lowry schon Kids?

Will Kailyn Lowry (30) noch mal Mutter werden? 2010 brachte die Teen Mom-Protagonistin ihr erstes Kind zur Welt. Nach der Geburt von Sohnemann Isaac Elliot bekam sie drei weitere Kinder: Lincoln Marshall, Lux Russell und Creed Romello. Mit der großen Liebe hatte es allerdings bisher nicht geklappt. Seit drei Monaten ist Kailyn jedoch wieder in festen Händen und überglücklich. Käme mit ihrem neuen Freund ein weiteres Kind für sie infrage?

In ihrem Podcast "Barely Famous" erzählte die 30-Jährige, dass sie sich noch nicht ganz sicher sei, ob sie in Zukunft weiteren Nachwuchs haben will: "Ich glaube, je mehr Zeit vergeht, desto weniger möchte ich noch mehr Kinder haben, weil ich das Gefühl habe, dass ich mich zu sehr verausgabe." Ihre Kinder seien so unterschiedlich alt, dass sie sie jetzt in allen Lebensbereichen brauchen. Zudem habe sie sich überlegt, ihre Eileiter abklemmen zu lassen – eigentlich sogar noch dieses Jahr.

Ganz vom Tisch sei das Thema Nachwuchs aber noch nicht. Kailyn wisse nicht, ob es jetzt nur eine Phase ist, in der sie sich nicht nach weiteren Kindern sehnt. "Also nehmt es mir nicht übel, wenn ich nächstes Jahr schwanger werde... vielleicht kann sich das nächstes Jahr ändern", erzählte sie weiter.

Instagram / kaillowry Elija Scott und Kailyn Lowry im Mai 2022

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry mit ihren Söhnen

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry, TV-Star

