Perücke: Ist Jessica Hallers rote Mähne etwa gar nicht echt?

War Jessica Hallers (32) neuer Look etwa gar nicht echt? Ihre Fans kennen die Influencerin eigentlich mit braunen Haaren. Zum Wochenstart flashte die ehemalige Bachelorette ihre Follower allerdings mit einer Farbexplosion auf ihrem Kopf: In einem Clip tanzte sie nämlich mit knallroter Mähne. Doch ist die neue Frisur überhaupt echt? Im Netz deutete Jessi jetzt an, dass sie nur eine Perücke trug!

In ihrer Instagram-Story teilte die Beauty direkt nach einem Redhead-Schnappschuss einen Clip, in dem sich ihr Fotograf Franky zu Wort meldet. Der wünscht ihren Fans einen guten Start in den Tag – und trägt dabei eine rote Perücke, die Jessis vermeintlicher Haarpracht zum Verwechseln ähnlich sieht! Am Ende des kurzen Videos schwenkt der die Kamera auf Jessi, die mit braunen Haaren neben ihm steht.

Ob echt oder Perücke – Jessis Fans feiern sie für den gewagten Look. "Die Farbe Rot steht dir total", schrieb etwa eine begeisterte Userin unter ihr Video inklusive Tanzeinlage. Falls die Aktion nur ein Test war, wie eine feuerrote Matte bei den Followern ankommen würde, war es jedenfalls ein voller Erfolg.

Instagram / jessica_haller Jessica Haller, ehemalige Bachelorette

Instagram / jessica_haller Jessica Hallers Fotograf Franky im Juli 2022

Instagram / jessica_haller Jessica Haller, Influencerin

