Shonda Rhimes arbeitet mit Autorin an "Bridgerton"-Prequel

Die Fans können sich freuen! Zwei Staffeln der erfolgreichen Serie Bridgerton gibt es bereits. Und auch eine weitere Fortsetzung ist aktuell in Arbeit. Es sind sogar bereits erste Details über den Inhalt bekannt: Die Liebesgeschichte von Colin (Luke Newton) und Penelope (Nicola Coughlan, 35) soll in der nächsten Staffel im Mittelpunkt stehen. Aber damit nicht genug: Shonda Rhimes (52) enthüllte jetzt eine weitere Überraschung.

Wie unter anderem Quotenmeter berichtet, wird es ein Prequel des Historiendramas geben – und zwar als Buchreihe. Es wird derzeit an einer neuen Geschichte gearbeitet, die im Universum von "Bridgerton" stattfinden soll. Verantwortlich dafür sind die Autorin der Original-Reihe, Julia Quinn, und Shonda, die ausführende Produzentin der Netflix-Adaption der Romanserie. Das Buch wird die Geschichte erzählen, wie Charlotte König George kennenlernte und heiratete.

"Königin Charlotte war eine so bewegende Figur, die ich schreiben konnte, und jetzt die Möglichkeit zu haben, mit Julia zusammenzuarbeiten, um diese Geschichte in ein Buch zu verwandeln, ist eine so aufregende Gelegenheit", verriet Shonda in einer Erklärung. Sie könne es kaum erwarten, "dass die Fans dieses Universums die Geschichte eines Charakters lesen können, der bei unseren Zuschauern so großen Anklang gefunden hat."

