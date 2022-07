Wie Jürgen Drews: Auch Ralph Siegel hat Polyneuropathie

Diese Männer teilen ein ähnliches Schicksal. Erst vor wenigen Monaten hatte Jürgen Drews (77) seine Diagnose mit den Fans geteilt: Der Schlagerstar leidet an Polyneuropathie, einer unheilbaren Nervenkrankheit, die sich stark auf die Motorik des Körpers auswirkt. Und wie jetzt klar wird, ist er damit in der Branche nicht alleine: Auch Ralph Siegel (76) machte jetzt öffentlich, dass bei ihm die Erkrankung des peripheren Nervensystems festgestellt wurde.

Gegenüber Bild sprach der Musikproduzent jetzt offen über seine Diagnose, die er vor etwa neun Monaten bekam: "Es fing an mit Schmerzen in meinen Füßen. Ich konnte kaum gehen und stehen." Doch der Komponist will sich von der Krankheit nicht unterkriegen lassen und weiterhin seiner Leidenschaft nachgehen: "Ich arbeite weiter – auch im Sitzen!"

Jürgen hingegen machte erst vor wenigen Tagen publik, dass er seine Karriere beenden wird. "Ich bin nicht mehr so belastbar wie früher und ich merke, dass es mir unheimlich guttut, zu Hause zu sein", erklärte der "König von Mallorca"-Interpret seine Entscheidung.

Anzeige

Getty Images Ralph Siegel, Musikproduzent

Anzeige

Getty Images Ralph Siegel mit seiner Ehefrau Laura

Anzeige

Instagram / juergen.drews Jürgen Drews, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de